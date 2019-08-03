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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan lüks yata uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan lüks yata uyuşturucu operasyonu

jandarmanın yata düzenlediği operasyondan görüntüler

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-ele geçirilenler

( MUĞLA )- Muğla’nın bodrum ilçesinde lüks yatta uyuşturucu satan M.Ç. isimli şüpheli Jandarma istihbarat ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. MUĞLA

- Turizm sezonunda özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu sorumluluk bölgelerinde denetimlerini artıran Muğla Jandarması 4 kilo Skunk (Sentetik uyuşturucu) ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonunda Bodrum Gündoğan mahallesindeki limana bağlı bir yattan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı. M.Ç. isimli şüphelinin elindeki uyuşturucu maddeyi Bodrum ve Fethiye Göcek Mahallesinde satacağı ihbarının ardından yata operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerinin operasyonunda M.Ç. isimli şüpheli ile birlikte 4 kilo Skunk (Sentetik uyuşturucu) maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.Ç. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.
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