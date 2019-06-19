Jandarmadan kenevir operasyonu kamerada

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 730 kök kenevir ele geçirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri belirlenen adrese yaptıkları operasyonda A.D. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, arazide yapılan aramada ekili halde bin 730 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkisi, jandarma görevlileri tarafından yakılarak imha edilirken gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

