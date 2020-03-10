Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan karlı Ahır Dağı'ndaki kayak merkezinde kurtarma tatbikatı

Jandarmadan karlı Ahır Dağı'ndaki kayak merkezinde kurtarma tatbikatı

Jandarmaya telsizden ihbar gelmesi

Kurtarma Tatbikatı Kurtarma Operasyonu Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Harekete Geç 

-Ekiplerin hareketi ve motorize ekipleri
-Yola çıkma ve yaralıya ulaşma
-Kurtarma detaylar, yaralının tahliyesi
-Kayak yapan yarlının kurtulması
-Görüntünün aralarında drone detayları

( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Kahramanmaraş’ta Jandarma Arama Kurtarma timleri kayak merkezinde mahsur kalanları gerçeğini aratmayan tatbikatla kurtardı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan iki kişiyi gerçeği aratmayan operasyonla kurtardı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Ahır Dağı’nda kurtarma tatbikatı yaptı. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görev yapan ekipler, ihbar üzerine telesiyejin arızalanıp durması üzerine mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için yola çıktı. Kar motorları ile bölgeye hareket eden ekipler tatilcilerin mahsur kaldığı telesiyejin direklerine tırmandı. Nefes kesen kurtarma operasyonunda halatlarla bağlanan tatilciler bulundukları telesiyejden sağ salim kurtarılarak yere indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen tatilciler ekiplere teşekkür etti. Jandarma timleri, kayak yapan bir başka tatilcinin ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eğitimli ve yaklaşık iki metre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye gelen jandarma timleri, yaralı tatilciyi halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekti. Yaralı, daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi. (HLL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı