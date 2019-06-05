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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan kaçan motosiklet römorka çarptı: 2 yaralı Haberi

Jandarmadan kaçan motosiklet römorka çarptı: 2 yaralı Haberi

Kaza yerinden görüntüler

Jandarma Trafik Kazası Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulans ve jandarma ekiplerinden görüntüler
-Yaralıların kaldırılması
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet yol kenarındaki römorka çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin F. yönetimindeki plakasız motosiklet, jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre devam eden kovalama sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarında duran römorka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Bayram K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de yaptıkları incelemenin ardından motosikleti kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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