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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan helikopter destekli denetim

Jandarmadan helikopter destekli denetim

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen SİKORSKY helikopter destekli trafik uygulamasının HELİKOPTER İÇERİSİNDEN çekilmiş görüntüsü

Kural İhlali Para Cezası Güvenlik Güçleri Trafik Denetimi Narkotik Köpek 

-Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin KARAYOLU’nda gerçekleştirmiş olduğu uygulamadan detaylar
-Bomba arama ve narkotik köpeğinin araçlarda araması
-Jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu uygulamadan detaylar

( AFYON KARAHİSAR) -- Hem karadan hem havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar-Eskişehir ve Bolvadin-Emirdağ karayoluna helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi.
Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı. Uygulamada 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden para cezası yazılırken 1 aranan şahıs da uygulama esnasında gözaltına alındı. Karayolunda gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama ve narkotik köpekleri de bulundu. Afyonkarahisar genelinde başarılı çalışmalarını hızla sürdüren Jandarma ekiplerinin uygulamalarına devam edeceği öğrenildi. (KA
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