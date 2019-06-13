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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

Engellileri ziyaretten görüntü,

Rehabilitasyon Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Komutanın konuşması,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, özel rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara iadeyi ziyarette bulundu. Siirt’te jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliğe katılan özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren rehabilitasyon merkezi müdürü İzzet Özdemir, jandarmanın kendilerini davet ettiklerini hatırlatarak, "Biz çok memnun kaldık. Biz de kendilerini kurumumuza davet ettik. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler ve çocuklarımız çok memnun kaldık. Bu tür etkinliklerin devamını dilerim” dedi.
Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında sevgili çocukların bizleri ziyarete geldiklerini belirten jandarma yüzbaşı Ahmet Sodra ise, "Biz de onlara hem jandarmamızı tanıtmak hem de onların hal ve hatırlarını sormak için kendilerini ziyarete geldik. Onlarda çok memnun oldular. Biz de çok memnun olduk. Hepsine teşekkür ediyoruz. Her zaman onların yanında olduğumuzu kendilerine tekrardan hatırlattık. Öğretmenleri çok meşakkatli bir yapıyorlar onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
Etkinlik çocuklara verilen hediyelerle sona erdi.
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