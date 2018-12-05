Jandarmadan definecilere suçüstü operasyon



- Bursa'nın İznik ilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından bölgede düzenlenen operasyonda M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. isimli 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli defineciden 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (FÇ

