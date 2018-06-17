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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan bayram sonu asayiş uygulaması Haberi

Jandarmadan bayram sonu asayiş uygulaması Haberi

Jandarmanın aracı itmesi

Jandarma Köpek Emniyet Kemeri Bayram Tedbirleri Trol 

-Jandarmanın kimlik kontrolü
-Araçların aranması
-Hassas burunlu köpekler
-Vatandaşların açıklamaları

( İSTANBUL )- Jandarma ekipleri, arızalanan bir aracı iterek yol kenarına çekti İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında asayiş uygulaması yaptı. Ekipler, arızalanan bir aracı yağmurun altında iterek kenara çekti. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında asayiş uygulaması yaptı. Uykulamada hassas burunlu köpekler de ekiplere eşlik etti. Ekipler, takbul cihazı ile karekod cihazıyla kimlik kontrolü ile plaka sorgulaması yaptı. Araçlarda arama yapan ekipler sürücülere emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıttı.
Uygulama sırasında bir vatandaşın aracı arıza yaptı. Sürücünün yardımına koşan jandarma ekipleri arızalanan arcı yağmurun altında iterek kenara çekti.
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