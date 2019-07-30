Jandarmadan bayram öncesi yol denetimi - GAZİANTEP Haberi
- Durdurulan yolcu otobüsü bagajında arama yapan ekipler ve bomba arama köpeğinin görüntüsüJandarmadan bayram öncesi yol denetimiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde yol denetimi yapan jandarmaya bomba ve uyuşturucu dedektör köpeği "Torun" da destek verdi.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İslahiye - Hatay kara yolunda uygulama yaptı.Uygulamada bomba ve uyuşturucu arama köpeği "Torun" da kullanıldı. GBT sorgusu yapan ekipler, otobüslerin bagajlarında ve araçlarda da arama yaptı.Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 110 kişinin GBT sorgusu ile 45 araç araması yapılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.
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