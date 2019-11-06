Jandarmadan ana sınıfı öğrencilerine ziyaret - ANKARA
- Jandarmanın ana sınıfı öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi vermesi - Sınıftan görüntüJandarmadan ana sınıfı öğrencilerine ziyaretANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ana sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı personelleri Çankaya'da MESA İlkokulunun ana sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.Ziyaret kapsamında, "Jandarma Çocuk Dergisi" ve "Jandarma Boyama Kitabı" hediye edilen öğrencilere, jandarmanın görevleri ile trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
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