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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara sıkı denetim - DİYARBAKIR İzle

Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara sıkı denetim - DİYARBAKIR İzle

- Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Ağır tonajlı araçların kontrollerinden detaylarJandarmadan ağır yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Diyarbakır 'da Jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen uygulamada, kurallara uymadıkları tespit edilen 94 araç sürücüsüne 30 bin 376 lira idari para cezası kesildi, 31 araç trafikten men edildi - Jandarma ekipleri bazı araçların reflektörlerini ve işaret levhalarını temizlediDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da jandarma ekiplerince ağır yük taşıyan araçlara yönelik uygulamada 94 araç sürücüsüne 30 bin 376 lira idari para cezası kesildi.İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimde bulundu.Bu kapsamda uygulama noktalarında ekipler kamyon, çekici, tanker gibi ağır yük taşıyan araçlarda arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası, reflektör ve kış lastiği denetimi yaptı.Sürücülere araçların arka işaret levhası ve reflektörlerinin temiz bulundurulması yönünde uyarılarda bulunan trafik timleri bazı araçların reflektör ve işaret levhalarını temizledi.Uygulamada, 2 bin 607 ağır yük taşıyan araç kontrol edildi.Kurallara uymadıkları tespit edilen 94 araç sürücüsüne 30 bin 376 lira trafik idari para cezası uygulandı, 31 araç trafikten men edildi.Araç sürücülerine trafik kuralları konusunda bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Trafik Güvenliği Para Cezası Trafik Kuralları Kış Lastiği Ölümlü 

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