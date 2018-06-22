Jandarmadan 314 personelle uyuşturucu uygulaması



- Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 314 personel ve 4 uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla ‘uyuşturucu uygulamaları’ operasyonu düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde eş zamanlı operasyon başlattı. 21 Haziran 2018 tarihinde 10.00 ile 24.00 saatleri arasında 314 jandarma personeli ve 4 uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan operasyonda; 7 bin 348 şahsın sorgulaması yapıldı. 3 bin 736 araçta, 22 ikamet adresinde, 2 iş yerinde arama yapılırken, metruk binalarla altgeçit ve tüneller de kontrol edildi.

