Jandarmadan 18 Mart Şehitleri için duygulandıran klip
- "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü" - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin hazırladığı klipANKARA - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü" nedeniyle yayınladığı klip izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale muharebelerinde şehit olan Mehmetçik anısına özel hazırlanan klipte şehit olan askerlerin isimleri okunurken, Jandarma Güvenlik Akademisi, Jandarma Subay Eğitim Merkezi ve Jandarma Astsubay Eğitim Merkezinin görüntüleri de yer aldı.
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