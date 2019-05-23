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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmada uçurtma şenliği düzenlendi - MUŞ

Jandarmada uçurtma şenliği düzenlendi - MUŞ

- Jandarmadan "Uçurtma Şenliği" - Etkinlikten genel görüntüler - Öğretmen Elif Bilgin'in açıklamaları - Öğretmen Songül Demir'in açıklamalarıJandarmadan "Uçurtma Şenliği" - Muş 'ta İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendiMUŞ (AA) - Muş 'ta İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendiGüzeltepe Kayak Merkezi'ndeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, çocuklara Jandarma Teşkilatının logosunun bulunduğu uçurtmalar dağıtıldı. Ailelerin de katıldığı şenlikte çocuklar Jandarma personeli ile uçurtma uçurdu. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İlk ve Ortaokulunda görevli ana sınıfı öğretmeni Elif Bilgin, yaptığı açıklamada, etkinlikte öğrencilerle çok eğlendiklerini belirterek "Çocuklarımız özellikle komutan abla ve ağabeyleriyle yaptıkları uçurtmalarla eğlendiler ve moral buldular. Onlarla böyle iç içe olmak bize mutlu etti." dedi.
Aynı okulda görevli öğretmen Songül Demir de çocukların çok güzel zaman geçirdiği etkinliğin motivasyon açısından faydalı olduğunu ifade etti.
Şenliğe İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, eşi Nalan Baykal, subaylar ve eşleri katıldı.

Logos Öğretmen Öğrenciler 

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