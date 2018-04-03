Jandarma Yüzbaşı Bülbül öğrencilere şehitlik ve gaziliği anlattı

-TSK’nın hazırladığı kısa tanıtım filmi gösterimi

-Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül’ün konuşması

-Güneydoğu Gazisi Hamza Mutlu’nun konuşması

-Katılımcıların öğrencilerle fotoğraf çektirmesi



( ZONGULDAK )- Yüzbaşı Bülbül; “Bu vatanı sevmek için illa ki bir üniforma giyemeye gerek yoktur” ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi’nde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül tarafından ‘Şehitler ve gazilere saygı’ konferansı verildi.

Yüzbaşı Bülbül, vatanı sevmek için illa ki bir üniforma giymeye gerek olmadığını söyledi.



Kdz. Ereğli Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi’nde bu gün saat 11.00’de Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler günü dolayısıyla ‘Şehitler ve Gazilere saygı’ konferansı düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül ile 2016 yılında Diyarbakır’da teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Hamza Mutlu katıldı.

Öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemini Türk silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan videoları izleterek anlatan Yüzbaşı Bülbül, Çanakkale Zaferi sırasında yaşanan olaylardan örnekler verdi. Türk Milleti’nin tarih boyunca vatanı ve bayrağı için canını hiçe sayarak mücadele ettiğini vurgulayan Yüzbaşı Bülbül, bu gün ülkede huzur içerisinde yaşanmasını şehit ve gazilere borçlu olunduğunu söyledi.



Amaçlarının şehitlik ve gaziliğin önemini gençlere anlatmak olduğunu dile getiren Yüzbaşı Bülbül “Tek Bayrak, Tek Vatan olgusu altında Çanakkale’den en son Afrin ’de ki ‘Zeytin Dalı Harekatı’ na kadar Türk milleti mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla yürütmektedir. Yine Afrin harekâtında Hassa Devlet Hastanesi’nde yaşanmış bir örneğimiz var. Tabi bizimde bunun gibi yüzlerce, binlerce yaşadığımız olaylar var. Bende 5 ay önce Hakkari Özel Harekâtta ‘Hendek ve Meskun Mahal Operasyonları’ sırasında bir çoğuna tabur komutanı olarak katıldım. Ambulansın kapıları doktorlar tarafından açıldığında iki Mehmetçiğin birbirlerine sarılı vaziyette olduğu görülüyor. Doktorlar telaşla ‘Evlat nasılsın?’ diye sorduğunda Mehmetçik ‘Beni bırakın devremin bacağında yara var’ diyor. Diğerine sorulduğunda O’da ‘Ben iyiyim, arkadaşımın kolu kırık, O’na bakın’ diye cevap veriyor. Bende Hakkari bölgesinde 4,5 yıl kaldım. Bu örnekler bizlerde fazlasıyla var. Birçok şehit verdik, gazi verdik. Arkadaşlarımızdan bazıları geri dönebildi, bazıları geri dönemedi. Tarih boyunca vatanına ve toprağına göz dikmiş emperyalist güçlere karşı namus bildiği vatanını korurken canını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimize karşı duyulan sevgi, saygı ve muhabbetimiz halen günümüzde de yürütülen terörle mücadele sırasında artarak devam etmektedir. Kim hangi işi yaparsa yapsın, bu vatanı sevmek için illaki bir üniforma giymeye gerek yoktur. Asker yada polis olmaya gerek yoktur. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” dedi.

Yüzbaşı Bülbül’ün ardından kürsüye çıkan Güneydoğu Gazisi Hamza Mutlu’da şehitlerin sadece asker yada polis olmadığını, bazen bir anne, bir çocuk, bir yarbay yada er olabildiğini belirterek, herkesin tek gayesinin bağımsızlığının simgesi olan bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Okul Müdürü Selçuk Altın Yüzbaşı Bülbül ile Gazi Mutlu’ya teşekkür etti. Konferans sonunda katılımcılar Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı İdris Bozer, Astsubay Çavuş Hilal Gebel, Okul Müdürü Selçuk Altın ve Güneydoğu Gazisi Hamza Mutlu öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. (VK-OA-

