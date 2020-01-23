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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı İzle

Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı İzle

jandarma ekiplerinin yem bırakması

Jandarma Bild Hayvan Irak 

-Detaylar

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı olan doğada yem bulmakta zorlanan av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ise ekmek temin eden ekipler, yiyecekleri şehir dışında bir araziye bıraktı. Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına astı. Bu çalışmanın jandarma ekipleri tarafından kış boyunca süreceği bildirildi.
(BMG-GF-Y)
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