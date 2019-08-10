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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma ve polisten trafik denetimi havadan görüntülendi İzle

Jandarma ve polisten trafik denetimi havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

Polis Kurban Bayramı Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Bayram Tedbirleri 


- Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı. 2019 kurban bayramı sebebi ile kazaların azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığının çocuklara yönelik “Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin” kampanyası hakkında sürücülere ve çocuklara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılıp broşürler dağıtıldı. Ekipler tarafından Emniyet kemeri takmayan sürücülere kısa bir mola verdirilerek emniyet kemerinin önemini anlatan videolar izletildi.
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