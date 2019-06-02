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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim

Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim

Denetleme görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Jandarma Bayram Tatili Polis Ekipleri Trol 


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı. İlçe girişinde jandarma ve polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri durdurarak ruhsat, ehliyet ve GBT taraması yaptı ve sürücüleri dikkatli gitmeleri ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı. Uygulama yapan ekiplere, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan da eşlik etti.
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