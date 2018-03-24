Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in şehadet haberi, ailesine ulaştı - AFYONKARAHİSAR

- Batman'daki terör operasyonu - Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in baba evi ve mahallesinden detaylarBatman'daki terör operasyonu - Operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in şehadet haberi, Afyonkarahisar 'daki ailesine ulaştıAFYONKARAHİSAR (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in şehadet haberi, Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin İstasyon Mahallesi'ndeki babaevine giden Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Çakır ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, acı haberi babası Salih ve annesi Cennet Çetin'e verdi.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in, evli ve 2 kız çocuk babası olduğu öğrenildi.Şehidin babaevine, acı haberin ulaşmasının ardından Türk bayrakları asıldı.