Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu

Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu

törenden görüntü

Yarış Şiir Yarışması Resim Yarışması Jandarma Öğrenciler 

-kutlamadan görüntü
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yalova Jandarma Alay Komutanlığıu tarafından tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören Atatürk Anıtı’na İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz'ın çelenk sunmasıyla başladı.
Burada bir konuşma yapan Albay Gemalmaz, teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı yaşadıklarını belirtti.
Jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin takdirini kazandığını dile getirerek, “Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” diye konuştu.
Program il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Yiğit Sakinci adlı öğrencinin şiirini okumasıyla devam etti. Şiir ve resim yarışmasında dereceye öğrencilere ödülleri verildi.
Ödülleri Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Albay Gemalmaz takdim etti. Ardından jandarmanın tanıtım stantları protokol tarafından gezildi. Tören lokma ikramı ile son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı