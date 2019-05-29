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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü - BİTLİS Haberi

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü - BİTLİS Haberi

- Askerlerden oluşan müzik grubunun konseri - Kayıp Hayatlar adlı tiyatro oyunundan detay - Öğrencilerden Fikret Akpolat ile röportajJandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüBİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu ilgi gördü.Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda askerlerin sahnelediği oyun, 3 seans oynandı.Bağımlı bir gencin hikayesinin anlatıldığı oyun, katılımcıların beğenisi kazandı.Oyunu izleyen öğrenciler, jandarma teşkilatına teşekkür etti.Oyunu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler de izledi.

Müzik Grubu Öğretmen Konferans Öğrenciler Tiyatro Oyunu 

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