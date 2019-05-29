Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü - BİTLİS
- Askerlerden oluşan müzik grubunun konseri - Kayıp Hayatlar adlı tiyatro oyunundan detay - Öğrencilerden Fikret Akpolat ile röportajJandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüBİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu ilgi gördü.Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda askerlerin sahnelediği oyun, 3 seans oynandı.Bağımlı bir gencin hikayesinin anlatıldığı oyun, katılımcıların beğenisi kazandı.Oyunu izleyen öğrenciler, jandarma teşkilatına teşekkür etti.Oyunu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler de izledi.
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