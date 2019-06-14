Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü törenine jandarma dedektör köpekleri damga vurdu Haberi

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü törenine jandarma dedektör köpekleri damga vurdu Haberi

Jandarma kuruluş yıl dönümü

Şiir Yarışması Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek Öğrenciler 

-kutlama törenleri
-İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan'ın konuşması
-dedektör köpeklerin gösterisi
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı’nda Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Törenlerde, jandarma unsurlarına bağlı dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen 180. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Alpay Alpaslan Doğan, protokol üyeleri ve görevli jandarma unsurları katıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, “Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatı’nın ulaştığı bugünkü onurlu seviyeye emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.
Konuşmaların ardından, il genelinde Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü için yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Canalp tarafından takdim edildi. Yine törenler kapsamında, görevlerindeki başarılar nedeniyle jandarma personellerine teşekkür belgelerini Vali Canalp verdi. Dedektör köpekler ilgiyle izlendi Törenlerin son bölümünde, teşkilat içerisinde bulunan jandarma dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Senaryo gereği, kayıp şahıs, araç içerisinde uyuşturucu madde bulma gibi eylemleri başarıyla sergileyen dedektör köpekler ve eğitmenleri alkış aldı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı