Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü törenine jandarma dedektör köpekleri damga vurdu

-kutlama törenleri

-İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan'ın konuşması

-dedektör köpeklerin gösterisi

-genel ve detaylar



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı’nda Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Törenlerde, jandarma unsurlarına bağlı dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen 180. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Alpay Alpaslan Doğan, protokol üyeleri ve görevli jandarma unsurları katıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, “Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatı’nın ulaştığı bugünkü onurlu seviyeye emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Konuşmaların ardından, il genelinde Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü için yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Canalp tarafından takdim edildi. Yine törenler kapsamında, görevlerindeki başarılar nedeniyle jandarma personellerine teşekkür belgelerini Vali Canalp verdi. Dedektör köpekler ilgiyle izlendi Törenlerin son bölümünde, teşkilat içerisinde bulunan jandarma dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Senaryo gereği, kayıp şahıs, araç içerisinde uyuşturucu madde bulma gibi eylemleri başarıyla sergileyen dedektör köpekler ve eğitmenleri alkış aldı.

