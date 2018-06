Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

-Şehit ailelerinin alana gelmesi

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Protokol konuşması

-Askeri bando konser

-Stantların gezilmesi



( BİLECİK )- 2. Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel;- "Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır"- "Jandarma her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber edinmiştir" BİLECİK



- Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te tören düzenlendi.

Bilecik 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında gerçekleşen programa; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce ve Bilecik 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanı Albay Hamza Çömez, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, askerler, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşması yapan 2.Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, jandarmanın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında halkın hizmetinde olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.



Jandarmanın her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber edindiğini ifade eden Yücel, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 179. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin ve sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır.Jandarma kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece, gündüz sıcak, soğuk yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

"Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır" Tuğgeneral Yücel, konuşmasının devamında onlara bırakılan güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatını daima minnetle anacaklarını ifade ederek, "Üstü vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Yurdumuzun her köşesinde, devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkla bütünleşmiş, verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret, alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve, seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim " dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma Teğmen Ömer Balıkçı tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajını okuması, Jandarma İkmal Üsteğmen Nizamettin Aydın tarafından jandarma tarihçesi okunması ve askeri bandonun konserinin ardından 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerin ''Jandarma'' marşını okumasıyla devam eden kutlamalarda Vali Büyükakın, stantları gezmesinin yanında zırhlı ejder yalçın ile mayına dayanıklı kirpi askeri araçlarına binerek, beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulunduktan sonra program son buldu.