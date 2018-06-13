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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü - DİYARBAKIR

Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü - DİYARBAKIR

- Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenden detaylar - İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir'in konuşması - Detay görüntülerJandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü - Diyarbakır 'da Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için saygı duruşu ile başladı, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajları okundu.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının faaliyetleriyle her zaman halkın takdirini kazandığını söyledi.

Teşkilatın, kurulduğu günden bu yana gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu belirten Tuğgeneral Demir, "Hiyerarşik kurum kültürü ve personel anlayışıyla jandarma, insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almıştır." dedi.
Daha sonra, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan plaketi Jandarma Bölük Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na takdim etti.Millet İlkokulu öğrencilerinin şiirler okuduğu törende, İl Jandarma Komutanlığı köpek unsurları ve komando birlikleri gösteri yaptı. Jandarma marşı eşliğinde yapılan tören geçişi sonrası katılımcılar, silah ve teçhizat sergisini gezdi.Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehdi Eker, kent protokolü, askeri erkan, şehit ve gazi yakınları, jandarma personelinin aileleri ve diğer davetliler katıldı.

Jandarma Saygı Duruşu Gazi Yakınları Milletvekili Öğrenciler 

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