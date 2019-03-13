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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı Haberi

- Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı Haberi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel hazırlanan klip

( BURSA )- Jandarma 2018 yılı icraatlarını açıkladı BURSA

Kutlay Jandarma Uyuşturucu Lyon Trol 


- Jandarma Genel Komutanlığı, teşkilatlarının 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 2018 yılı icraatlarını paylaştı. Yıl içerisinde 1 milyon 396 bin 512 sorgu yapan jandarma teşkilatı, 2019 yılı ve sonrası için de aynı tempoyla huzur ve güven sözü veriyor. Jandarma Genel Komutanlığı bu sene kuruluşlarının 180’inci yılını kutlayacak. Her yıl 14 Haziran’da yapılan kutlamalar bu yıl tüm seneye yayıldı. Bursa Jandarma Komutanlığı da kutlamalar sebebiyle 2018 yıylında yapılan icraatları paylaştı. Yaptıkları çalışmalara özel bir klip hazırlayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 180 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla vatandaşın huzur ve güveni için çalışacaklarının mesajını verdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca paylaşılan verilere göre, 2018 yılı içerisinde biri sabit, 15'i geçici olmak üzere 16 ayrı yol kontrol ve arama noktasında yapılan aramalarda, 992 bin 304 kişi kimlik sorgusundan geçti. Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişi gözaltına alınarak ilgili mercilere teslim edildi. Bu denetimler sırasındaki aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 71 mühimmat, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Yol kontrollerinde ayrıca, 404 bin 208 araç kontrol edildi. Aranan 69 araca el konulduğu öğrenildi. Trafik ihlallerinden dolayı da kusurlu sürücülere toplam 298 bin 747 lira ceza kesildiği açıklandı. Kontrol noktalarında yapılan aramalarda toplam 1 milyon 396 bin 512 sorgu yapıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen mesajda, “Bursa İl Jandarma Komutanlığı olarak Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında da vatandaşımızın huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi. (DE-MŞ)
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