Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma, teröristlere göz açtırmıyor İzle

Jandarma, teröristlere göz açtırmıyor İzle

Helikopterler

Jandarma Komando Salda Terör Örgütü Teröristler 

-Mevziler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt Jandarma Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirirken, Mehmetçik Pervari ilçesi Herekol bölgesinde örgütün kış üstlenmesine yönelik kırsalda operasyonlara devam ediyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, huzur ve barışı bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere dahi zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren ve şu sıralar kış üslenmesine girmeye çalışan teröristleri takibe alan jandarma, Pervari ilçesi Herekol bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depolar imha ediliyor. (SD-MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı