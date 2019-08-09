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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma sürücüleri drone ile havadan denetledi

Jandarma sürücüleri drone ile havadan denetledi

Jandarmadan detaylar

( İZMİR )- Jandarma, Kurban Bayramı nedeniyle denetimleri sıklaştırdı İZMİR

Jandarma Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Müfettiş 


- İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı. Denetimler sırasında drone desteğide alınarak sürücüler havadan da denetlendi. Bayram öncesinde Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, İzmir-Yeni Foça yolu Horozgediği Mahallesi mevkiinde trafik denetimine çıktı. Havadan drone desteği ile yapılan uygulamada; otobüs, kamyon, otomobil gibi araçlar durduruldu. Uygulama kapsamında sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları denetlendi. Emniyet kemerinin önemi video ile anlatıldı Denetimlerde araç sürücülerine uyarıda bulunulurken, tablet üzerinden emniyet kemerinin önemini anlatan 1 buçuk dakikalık videoda izletildi. Yolcular, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını da vurguladı. Trafik uygulaması sırasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen Başmüfettiş Albay Ahmet Ayaz da, uygulama noktasına gelerek görevlilerden bayram süresince alınan trafik tedbirleri hakkında bilgi aldı.
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