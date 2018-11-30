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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarma özel ekipleri dolandırıcıyı 8 saatte yakaladı Haberi

Jandarma özel ekipleri dolandırıcıyı 8 saatte yakaladı Haberi

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi detay

Yaşlı Kadın Ticari Taksi Banka Hesabı Dolandırıcılık Terör Örgütü 

-Foto

( MUĞLA )- Muğla’da 67 yaşındaki kadını telefonda ‘FETÖ terör örgütü’ ile korkutan N.S. isimli şüpheli, dolandırdığı 74 bin lira para ile birlikte ihbardan 8 saat sonra jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı. MUĞLA

- Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde F.D. isimli kadını telefon ile arayan telefon dolandırıcısı ihbardan sonra oluşturulan jandarma özel ekipleri tarafından 8 saat içinde dolandırdığı para ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki F.D.’nin ev telefonunu arayan erkek şahsın ‘Banka hesapların FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildi’ diyerek korkuttuğu, banka hesabındaki paraları çekmesini ve evde bulunan nakit paraları da eve gelecek erkek şahsa teslim etmesini istedi. Yaşlı kadın banka hesabındaki 63 bin lira parayı ve evde bulunan 11 bin TL nakit parayı eve gelen şahsa teslim ettikten iki gün sonra dolandırıldığını anlayarak Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına giderek şikâyetçi oldu. Özel ekip oluşturuldu İhbar sonrası dolandırıcılık şüphelisinin yakalanması amacıyla Jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekibi yaşlı kadının evinin çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Güvenlik kayıtlarında ticari bir taksi ile siyah elbiseli bir şahsın eve geldiği, ticari taksinin yapılan araştırmasında Bodrum’da bir durağa kayıtlı olduğu tespit edildi. Ticari taksi sürücüsü ile yapılan görüşmede 70-75 yaşlarında bir ayağı aksak şüpheliyi Gökova Mahallesine getirdiğini ve daha sonra Milas’ta indirdiğini söyledi.

Evde yakalandı Jandarma özel ekipleri yaptıkları araştırma sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesinde olduğu tespit edildi. Jandarma Suçları Araştırma Timi, Turgutreis Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekiplerin şüpheli N.S. kaldığı evde kıskıvrak yakalandı. Paralar evde bulundu Evde arama yapılması için Bodrum Cumhuriyet Savcılığından alınan karar sonrası evde yapılan aramada F.D. isimli kadından dolandırıcılık yoluyla alınan 74 bin TL paraya el konuldu. Şüpheli N.S. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında yapılan sorgusunun ardından hazırlık evrakları ile birlikte Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Yaşlı kadına paralar teslim edildi Ula’nın Gökova Mahallesinde telefon dolandırıcıları tarafından 74 bin TL dolandırılan F.D. isimli kadının şikâyetinden 8 saat sonra şüpheli ve dolandırdığı paralar ele geçirilirken, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin üzerinde yakalanan 74 bin TL para yaşlı kadına teslim edildi. (BT)
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