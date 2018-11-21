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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma ormanda gizlenmiş keneviri drone ile avlıyor İzle

Jandarma ormanda gizlenmiş keneviri drone ile avlıyor İzle

KENEVİR BULUNMASININ DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Uyuşturucu Bonzai Teknoloji Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-JANDARMANIN KENEVİRLERİ BULMASI
-JANDARMANIN UYUŞTURUCU ARAMASI
-NARKOTİK KÖPEĞİNİN ARAMASI
-KENEVİRLERİN İMHA EDİLMESİ

( SAKARYA -ÖZEL)- İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 aylık uyuşturucu raporunu açıkladı SAKARYA

- Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ormanların içine gizlenmiş keneviri drone kullanarak tespit ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan baskınlar sonucunda suçlular, gelişen teknolojik ekipmanlar sayesinde düz ovada kenevir bitkisi ekemeyeceklerini anlayınca, kenevir ekimi için dağları ve ormanları mesken tuttu. Jandarma ekipleri gelişen teknoloji ile ormanlar içine gizlenmiş kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkileri Drone ile tespit ediyor. Yapılan baskınlara Narkotik köpekleri de eşlik ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirdi. “Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok” Sakarya İl Jandarma ekipleri sorumluluk sahasında yaptıkları şok ve yol uygulamalarında başarılarına başarı katıyor. Yapılan uygulamalarda ekipler uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan baskın ve uygulamalarda ekipler 10 aylık çalışma kapsamına 419 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliden 62’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca 1 kilogram 470 gram kenevir tohumu, 207 kilogram 627 gram kubar esrar, 4 bin 364 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 656 gram shank ve 3 kilogram 26 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdiği belirtildi.
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