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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma operasyonunda, 200 milyon lira değerinde, 76 ton sahte gübre ele geçirildi İzle

Jandarma operasyonunda, 200 milyon lira değerinde, 76 ton sahte gübre ele geçirildi İzle

- Operasyon görünütüleri

( BURSA )- Sahte gübre operasyonu, 19 kişi gözaltına alındı BURSA

Fabrika Tarım İlacı Tarım Sahte İlaç Harekete Geç 


- Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa ve çevre illerde son zamanlarda piyasaya sahte tarım ilacı satıldığı ve birçok vatandaşın, çiftçinin mağdur olduğu, piyasaya sahte ilaç sürümü yapan şahısların büyük miktarlarda haksız kazanç temin ettikleri belirlenerek yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa ve çevre illerde son zamanlarda piyasaya sahte tarım ilacı satıldığı ve birçok vatandaşın, çiftçinin mağdur olduğu, piyasaya sahte ilaç sürümü yapan şahısların büyük miktarlarda haksız kazanç temin ettikleri, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, sahte tarım ürünlerinin genel sağlığı tehdit eder boyuta geldiği bilgisine ulaştı. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hemen harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla, İstanbul ve Balıkesir illerinde "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen, sahte tarım ilacı üreterek piyasaya süren 19 şüpheliye yönelik 35 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon kapsamında sahte tarım ilacı üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet dedektör, 50 gram kubar esrar, piyasa değeri yaklaşık olarak 200 milyon TL olan 52 litre sıvı gübre, 44.200 kilogram sahte katı gübre, 14.750 litre sahte sıvı tarım ilacı, 16.480 kilogram sahte katı tarım ilacı ele geçirilirken 1 adet sahte Tarım Üretim Tesisi ve 2 adet depo mühürlenerek olayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor. (HG-
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