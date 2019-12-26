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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı - ANTALYA

Jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralı - ANTALYA

- Jandarma motosikletleri çarpıştı - Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan motosikletlerden görüntüler Antalya 'da jandarma motosikletleri çarpıştı: 1 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir personel yaralandı.Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel Serdar Kaçaroğlu, kullandığı 07 JAA 102 plakalı motosikletle seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'nda, yayaya yol vermek için durdu.Bu sırada başka bir jandarma personeli olan Yunus Özvuran yönetimindeki 07 JAA 101 plakalı motosiklet, Kaçaroğlu'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.Kazada yaralanan Özvuran, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma 

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