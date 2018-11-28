Jandarma minibüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti

-aracın görüntüsü

-ölen gencin fotoğrafı



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşlarında ki genç hayatını kaybetti. Horasan Tedaş mevkisinde Horasan ilçe Jandarma Komutanlığına ait minibüs seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sinan Altun'a (17) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından darbe alan Sinan Altun, Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Altunun ölümü İlçe halkını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Altun'un Lise 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. (ŞÇ-AT)

