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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma komandolar 3 bin rakımda öğretmenler gününü kutladı İzle

Jandarma komandolar 3 bin rakımda öğretmenler gününü kutladı İzle

askerlerin öğretmenler gününü kutlaması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Jandarma Komando Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü 


- Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma komandolar Öğretmenler Günü'nü kutladı. 3 bin rakamlı Kerkür üs bölgesinde karla kaplı bölgede komandolar çapraz tutuşta silahlı olarak çektikleri vide ile öğretmenler günü kutladı. Komandolar, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dediler.
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