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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma Kemal Sunal'ı kliple andı - ANKARA

Jandarma Kemal Sunal'ı kliple andı - ANKARA

- Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan videoJandarma Kemal Sunal'ı kliple andı - Jandarma Genel Komutanlığınca Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla hazırlanan klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldıANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal’ı, vefatının 19. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." başlığıyla klip paylaşıldı.Klipte, Kibar Feyzo filminde askerliğini jandarma olarak yaptıktan sonra köyüne dönen Kibar Feyzo'yu canlandıran Kemal Sunal'ın ve Bilo karakterini canlandıran İlyas Salman'ın karşılaşma sahnesinden bir kesit yer alıyor.

Sosyal Medya Jandarma 

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