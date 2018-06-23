Jandarma kaçak avcılıkta kullanılan ve çayın derin sularına gömülen kayığa el koydu İzle

-iş makinesinin kayığı çekmesi

-kayıkta bulunan manyat ağı

-kayığı kamyona yüklemeleri



( VAN ) VAN



- Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kaçak avcılıkla kullanıldığı teslim edilen ve Zilan Çayına gömülmüş kayık ve 300 metre manyat ağı ele geçirdi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz arası avlanması yasak olan inci kefali balığı koruma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi göl ağzı mevkiinde Zilan Çayında suyun içerisine batırılmış vaziyette kime ait olduğunu tespit edilemeyen 1 adet kayık ve kayık içerisinde zula edilmiş yaklaşık 300 metre manyat ağı tespit edilerek el konuldu. Konu ile açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Erciş’in Zilan Çayı inci kefali göçünün en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi olduğunu söyledi.



Üreme dönemi geldiği zaman ve üreme döneminin başından sonuna kadar bölgede inci kefali göçünün yoğun olarak yaşandığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Bu dönemde inci kefali kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Bu noktada kolluk kuvvetlerine başta jandarma olmak üzere zabıtaya ve polise büyük görev düşüyor. Bu sene Erciş Jandarma Bot timi ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefali kaçak avcılığıyla mücadelede güzel bir başarı gösterdi. Bugün yapılan operasyonla beraber Erciş Çelebibağ bölgesinde Zilan Çayına batırılmış halde tekne ve 300 metrelik manyat ağı bulundu. Bu dönemde balık sürüler halinde dereye göç ediyor ve manyat dediğimiz bu av aracıyla beraber bir gecede rahatlıkla 10 ton, 15 ton inci kefali avlanması mümkün oluyor. Bu noktada bu ağın ele geçirilmesi çok çok önemli. Bu ağın yakalanması bize ayrıca şunu gösteriyor, kaçak avcılıkla mücadele üreme döneminin başından üreme döneminin sonuna kadar kararlılıkla devam edilmelidir” dedi.

“Manyat ağıyla üreme döneminin başından sonuna kadar bin ton balık avlamanız mümkün” Üreme döneminin sonuna kadar kararlı şekilde devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Yakalanan bu ağ büyük öneme haizdir çünkü bu ağla beraber üreme döneminin başından sonuna kadar çok rahatlıkla bin ton inci kefali avlamanız mümkün. Bu nedenle bu ağı yakalayan başta Erciş Jandarma Bot timi olmak üzere bütün kolluk kuvvetlerine çok teşekkür ediyoruz. Şayet bu şekilde kararlı duruş sergilenirse bu işle uğraşan kaçak avcılar eninde sonunda bu işten vazgeçecektir. Her geçen gün daha büyük bir değer haline gelen inci kefali, ilerleyen yıllarda çok daha önemli bir noktaya gelecek göldeki binlerce insanın geçim kaynağı olmaya devam edecektir. Yapılan operasyonunda diğer bir önemi şu. Kışın bu işi yasal olarak yapan balıkçıların ekmeğine sahip çıkıyoruz çünkü bu işi yapan iki kesim var. Bir kış dönemi yasal olarak yapanlar, iki sadece üreme dönemi 3 aylık periyotta yapan var. Eğer biz 3 aylık periyotta bu işi yasal olarak yapmayanlara göz yumarsak, bu balığı koruyamazsak bu işi yasal olarak yapan insanların hakkına gasp etmiş oluyoruz. Bu noktada Erciş Jandarma Bot timi ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyoruz ve bu operasyonların devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



