Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarma ikna etti, terörist teslim oldu İzle

Jandarma ikna etti, terörist teslim oldu İzle

arşiv görüntüler

( MARDİN )- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ikna yolu ile teröristleri teker teker teslim alıyor- Ekipler terörist ve ailesi ile irtibata geçti, ikna olan terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu MARDİN

Salda Terör Örgütü Teröristler 


- Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütlerine katılanlar ile ailelerine ulaşıp ikna ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir terörist ve ailesi ikna edilerek teslim olması sağlandı. İkna olan terörist PKK kamplarından kaçarak Silopi’de bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem kırsalda hem de ikna yöntemleri ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Mardin kırsalında teröristlere ağır darbe vuran İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak bunları ikna etme çalışmalarını sürdürüyor. PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2013 yılında Mardin ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden E.B. isimli BTÖ mensubu 09 Aralık 2019 günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunun Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı