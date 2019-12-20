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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu İzle

Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu İzle

arşiv görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

Jandarma Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Terör Örgütü Teröristler 


- Siirt'te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristlere yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına devam ederken, bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde Suriye'de faaliyet gösteren örgütte sözde yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı teröristin Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı. Teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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