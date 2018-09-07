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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü (2) - ANKARA

Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü (2) - ANKARA

- Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pilot ve teknisyenlere diplomalarını vermesi - Pilot ve teknisyenlerin diplomalarının verilmesiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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