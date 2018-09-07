Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü (2) - ANKARA
- Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pilot ve teknisyenlere diplomalarını vermesi - Pilot ve teknisyenlerin diplomalarının verilmesiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50. Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni'ne katıldı. - 2 -