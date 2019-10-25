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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip

Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip

Klipten detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Efes 


- Jandarma Genel Komutanlığı Jandarmanın havacılık faaliyetleri ile ilgili hazırlanan bir klibi paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı müzikli klip de ‘Jandarma Havacılığın’ her zaman her yerde, hava, kara, denizde, nefes kesen inişleri, her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Klibin sonunda ise ' İhtiyacınız olduğunda bir konum atmanız yeterli' paylaşımı yapıldı.
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