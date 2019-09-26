Jandarma Genel Komutanlığından “Kıran-4 Operasyonu”



- Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan “Kıran-4 Operasyonu” başladığını duyurarak bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinden Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan; Jandarma, Polis ve Güvenlik Koruculardan oluşan 75 Operasyonel Timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu görüntülerini paylaştı.

