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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığından “Kıran-4 Operasyonu”

Jandarma Genel Komutanlığından “Kıran-4 Operasyonu”

hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 


- Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan “Kıran-4 Operasyonu” başladığını duyurarak bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinden Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan; Jandarma, Polis ve Güvenlik Koruculardan oluşan 75 Operasyonel Timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu görüntülerini paylaştı.
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