Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu

Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu

hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Sadaka Jandarma Fedakarlık Tevazu 


- Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin görüntü ve fotoğraflardan oluşan bir videoyu paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları” ismi ile sosyal medyada paylaşılan 2.39 saniyelik görüntülere, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu’ ifadesiyle tanımladığı Jandarma teşkilatı olarak, tüm yurtta, halkımızla beraber Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduk.” notu da düşüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı