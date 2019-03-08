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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü videosu büyük beğeni topladı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü videosu büyük beğeni topladı

-Astsubay kadın personelin eğitim görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Kadın Astsubay Efes 


- Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı videoda, Jandarma personeli olan kadınların eğitim görüntülerine yer verildi.
Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevlerini yerine getiren kadın personellerin görüntüleri nefes kesti. Öte yandan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli dört kadın astsubayın halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dağcı inişi yaptığı anlar da paylaşıldı.
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