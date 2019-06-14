Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi İzle

- Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yılı dolayısıyla bir klip yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya sayfalarında yayınlanan klipte , jandarmanın faaliyetlerinden kesitler yer aldı. Paylaşımda, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak 180 yıldır milletimizin emrindeyiz" ifadesi kullanıldı.
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