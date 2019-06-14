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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü Taksim’de kutlandı İzle

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü Taksim’de kutlandı İzle

Törenden görüntü

General Saygı Duruşu Irak 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Bırakılan çelenk
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.
Köroğlu’nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı’daki Jandarma Şehitliği'ne gitti.
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