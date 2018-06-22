Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Yavuz'u ziyaret etti - ORDU Video

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Yavuz'u ziyaret etti - ORDU Video

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Ordu Valisi Seddar Yavuz' tarafından karşılanması - Ziyaretten detaylar - Vali Seddar Yavuz'un konuşması - Orgeneral Arif Çetin'in konuşması - Plaket takdimlerJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ordu 'da - Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ettiORDU (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere teftiş ve denetlemede bulunmak üzere kente gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.Valilik binası önünde Vali Yavuz tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Valilikte ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Arif Çetin Paşamız, bugün ilimize geldiler ve Valiliğimize ziyarette bulundular. Kendisine ziyaretleri vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Vali Yavuz, şöyle devam etti:"Değerli komutanımızla bölgemizdeki güvenlik durumunu değerlendirme fırsatımız olacak. Kıymetli komutanımıza ve ekibine bir kez daha 'ilimize hoş geldiniz' diyorum. İlimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizin güvenliği konusunda önemli çalışmalarda bulunan Sayın Paşamıza ve kıymetli ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Orgeneral Çetin ise "Kadim şehir, huzur şehri Ordu 'da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ordu ilimizin huzuruna daha fazla huzur katmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki buradaki vatandaşlarımız daha huzurlu ve mutlu olsunlar." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile Orgeneral Çetin, birbirlerine hediye takdim etti.Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Genel Sekreter Albay Hilmi Atabay, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de hazır bulundu.

General 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı