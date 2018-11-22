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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Çiftçi'yi ziyaret etti - ÇORUM

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Çiftçi'yi ziyaret etti - ÇORUM

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in ziyaretinden ardınan valilikten uğurlanma görüntüleriJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Çiftçi'yi ziyaret ettiÇORUM (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca da hazır bulundu.Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Çiftçi ile makamında bir süre görüştü. Orgeneral Çetin, kısa süre önce TBMM Başmüşavirliği görevinden Çorum Valiliği görevine atanan Çiftçi'ye başarılar diledi.Vali Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Çorum 'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.Orgeneral Arif Çetin daha sonra İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek burada askeri personelle görüştü.

General Askeri Personel 

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