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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Sivas'ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Sivas'ta

- Ziyaretlerden detay

( SİVAS ) SİVAS

Alışveriş Tarihi Bina General Jandarma Müstesna 


- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sivas'ta çeşitli temaslarda bulundu. Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Sivas Valiliği önünde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Polat, Mustafa Yüksel Karadağ ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu tarafından karşılandı. Valilik makamında şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sona Vali Ayhan ile bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Vali Ayhan, Orgeneral Çetin'i Sivas'ta görmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Sivas'ta emniyet, jandarma ve tugay teşkilatıyla güzel bir ekip ruhuyla hizmet ettiklerini kaydeden Ayhan, "Bizlerden desteğinizi esirgemeyeceğinizi ve elinizi Sivas'ın üzerinden çekmeyeceğinizi biliyoruz. Sivas, Anadolu’da müstesna bir şehirdir. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Orgeneral Çetin ise; tarih ve kültür şehri Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
Vali Ayhan'a yeni görevinde başarılar dileyen Çetin, Sivas'a gelmeyi çok arzu ettiğini ve Sivas'ın güven, huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi. Ziyaretin ardından Vali Salih Ayhan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma binasını gezerek, tarihi binaya neler yapılabileceğini, şehirde nasıl değerlendirileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.
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