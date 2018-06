Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Gümüşhane’de

-Vali Yardımcısı ve Emniyet Müdürüyle sohbet

( GÜMÜŞHANE -HD)- Çetin, Valilik ziyaretinde karşılaştığı şehit annesiyle sohbet etti GÜMÜŞHANE



- Trabzon'a dün şehit jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesine katılmak üzere gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzon'daki denetleme ve ziyaretlerinin ardından bugün Gümüşhane’ye geldi. İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada denetleme yapan Çetin daha sonra beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Giresun Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan’la birlikte Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Hükümet Konağı önündeki karşılama heyetinde yer alan ve Şırnak’ta görev yaptıkları sırada tanıdığı Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’la bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik katına çıktı. Burada karşılaştığı Şehit Polis Cengiz Erkan’ın annesi Emine Erkan’la bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Çetin, Valilik şeref defterini imzaladı. “Uyum içerisinde çalışıyoruz ve bunun yansımalarını her geçen gün görüyoruz” Valilik makamında karşılıklı hediyeleşme merasiminin ardından gazetecilere ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Memiş, “Jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Burada da çok güzel çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz. Gümüşhane asayiş olayları açısından Türkiye’nin en güvenli illerinin başında geliyor. Buna mukabil arazide çok az sayıdaki terör unsurlarını bertaraf etmek için arkadaşlarımız gece gündüz görevlerinin başındalar. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Hem o az sayıdaki bölücü unsurları bertaraf etmek hem de ilimizin genel asayişini temin etmek açısından” dedi.

Gümüşhane’nin coğrafya itibariyle müthiş bir turizm potansiyeli ihtiva eden bir il olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Dolayısıyla bizler vatandaşlarımızla birlikte sürekli arazideyiz, yaylalardayız. Türkiye’de 15 Temmuz’da hain FETÖ kalkışmasına ilk tepkiyi veren illerin başında geliyoruz. Çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve bunun yansımalarını her geçen gün görüyoruz” şeklinde konuştu.

Orgeneral Çetin ise burada yaptığı konuşmada tarihi ve kültürel zenginliği olan İpek Yolu üzerinde ticaret merkezi konumunda ve aynı zamanda maden şehri olan, huzur şehri Gümüşhane’de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.



“Jandarma ve Polis gönül gönüle, tek yumruk mücadeleye devam edeceğiz” Gümüşhane’ye daha önce gelmek istemesine rağmen yoğun programlar nedeniyle ancak bugün gelebildiğini kaydeden Orgeneral Çetin, “Bundan sonra inşallah daha sık gelmeye çalışacağım. Devletimizin talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın desteği ve Allah’ın yardımıyla Jandarmamız, Polisimiz halkın emrinde, vatandaşımızın yanında, yakınında, yardımında ve hizmetinde. Jandarma demek polis demek, polis demek jandarma demek. İşbirliği içerisinde gönül gönüle, tek yumruk mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Toplantı Salonunda video konferans sistemiyle güvenlik toplantısı gerçekleştirilmesinin ardından Orgeneral Çetin, Gümüşhane’den ayrıldı.